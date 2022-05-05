نظارة ذكية للمكفوفين تقرأ أكثر من 60 لغة!

تمكنت شركة هولندية من ابتكار نظّارات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المكفوفين على الرؤية وأيضا قراءة أكثر من 60 لغة مختلفة.

وتوضح الشركة على موقعها الرسمي، إن النظارات تستخرج المعلومات المرئية من صور الأشخاص والمباني والوسائل وكل ما يحيط بالمستخدم، ثم تحولها إلى تعليمات صوتية، ويمكنها قراءة النص من الكتب، والتعرف على الأصدقاء من خلال تحليل وجوههم، ووصف المناطق المحيطة، مثل علامات القطار ومخاطر الشوارع.

تم تطوير النظارة بواسطة شركة “Envision”، الهولندية ومقرها لاهاي، بعد أن اتخذت أحدث نسخة من “نظارات غوغل” وأضافت إليها تقنية الذكاء الاصطناعي.

وتوضح الشركة أن البرنامج المستخدم “OCR”، والمقصود به “التعرف الضوئي على الأحرف البصرية”، الأسرع والأكثر دقة حالياً، وهو قادر على قراءة أي نص بأكثر من 60 لغة على أي نوع من الأسطح من ملصقات المواد الغذائية إلى خط اليد.

ومع تزايد عدد المكفوفين وضعاف البصر حول العالم، والبالغ عددهم أكثر من 250 مليون شخص، فسوف تمنح هذه النظارات أملاً كبيراً لتلك الفئة.

المصدر: الميادين