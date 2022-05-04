غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الاوتوستراد الشرقي والطريق البحرية في صيدا باتجاه بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2022 - 20:36

غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الاوتوستراد الشرقي والطريق البحرية في صيدا باتجاه بيروت

منذ 3 ساعة 4 May، 2022
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