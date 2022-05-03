أردوغان: تركيا تخطط لإعادة مليون سوري طوعياً إلى بلادهم (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2022 - 15:24

أردوغان: تركيا تخطط لإعادة مليون سوري طوعياً إلى بلادهم (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 3 May، 2022
أخبار موقع المنار

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