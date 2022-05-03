أردوغان: تركيا تخطط لإعادة مليون سوري طوعياً إلى بلادهم (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2022 - 15:24
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رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك في خطبة عيد الفطر في بعلبك: المقاومة تبقى عنوان العزة والكرامة للبنان
الشيخ يزبك: ندعو إلى المشاركة الكثيفة في الانتخابات النيابية للتأكيد بالصوت أن شعب المقاومة لن يتخلى عن ثوابته
الشيخ علي الخطيب في رسالة عيد الفطر: الخروج من هذا الواقع المؤلم يقتضي على اللبنانيين توحيد الكلمة والرؤية لمستقبل الوطن
الشيخ الخطيب: تحول اللبنانيين لمتسولين على أبواب السفارات وشراء البعض للذمم للحصول على أصوات هو إسقاط للوطن وهدم للعقول
الشيخ أحمد قبلان في خطبة العيد: ترك المعركة الانتخابية حرام والحياد جريمة والمعركة مصيرية لإنقاذ البلد من التبعيات
الشيخ قبلان: سنقول نعم للثنائي الوطني وباقي شركائه ومن جبل دماءه بتراب وطنه هو خيارنا النهائي لمعركة استقلال لبنان
رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين في خطبة العيد: للمشاركة الواسعة في الانتخابات واختيار من يعزز مناعة لبنان
آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر في العتبتين الحسينية والعباسية في مدينة كربلاء المقدسة في العراق
الإيرانيون يؤدون صلاة عيد الفطر في العاصمة الإيرانية طهران وحرم الإمام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة
خطيب صلاة العيد في طهران آية الله كاظم صديقي: مسيرات يوم القدس العالمي أثبتت مركزية القضية الفلسطينية
آية الله صديقي: أدعياء حقوق الانسان الذين شقوا جيوبهم على أوكرانيا يلتزمون الصمت تجاه الظلم الممارس في أفغانستان واليمن
حزب الله ينعى العلامة السيد محمد ترحيني: كانت له عطاءات علمية واسعة وكان مخلصاً وداعماً للمقاومة الإسلامية في لبنان
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ينعى العلامة ترحيني: الحوزة الدينية خسرت برحيله أستاذاً باحثاً وعالماً جليلاً
وزارة الدفاع الروسية: سلاحنا الجوي دمر 75 منشأة عسكرية أوكرانية بما في ذلك مستودع ذخائر في ضواحي خاركيف
الدفاع الروسية: استهداف مركز لوجستي قرب أوديسا يستخدم لتسليم الأسلحة الغربية لأوكرانيا وتدمير منظومة S-300 في ميكولايف
الخارجية الروسية: تصريحات "إسرائيل" المناقضة للتاريخ هي تفسير لسياستها الداعمة للنازيين في كييف
قوات الأمن الليبية تلقي القبض على 15 سجيناً من الذين فروا من سجن مليتة الواقع بين العجيلات وزوارة فجر الإثنين
منظمة الصحة العالمية تحذّر من انتشار وباء الوزن الزائد والبدانة في أوروبا والذي يحصد أرواح أكثر من 1.2 مليون شخص سنوياً
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزير البيئة الإيطالي: ينبغي لشركات الطاقة بدول الاتحاد الأوروبي السماح بدفع ثمن الغاز الروسي مقابل الروبل لفترة محدودة
رئيس الوزراء الهندي بعد لقائه المستشار الألماني في برلين: ليس بإمكان أي طرف الفوز في حرب أوكرانيا وقلقون من تداعياتها
تحالف بين اليسار الراديكالي والخضر في الانتخابات التشريعية الفرنسية
السلطات النيجيرية: ثمانية قتلى جراء إنهيار مبنى من ثلاث طبقات في نيجريا
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
السلطات النيجيرية: ثمانية قتلى جراء إنهيار مبنى من ثلاث طبقات في نيجريا
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقع مرسوما يسهل للشركات الأجنبية دفع إمدادات الغاز بالروبل
تقارير أوروبية تحذر من "هبوط حر" لليورو على خلفية الأزمة الأوكرانية
قناة السويس تسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها: احصاءات الملاحة بالقناة خلال شهر إبريل بلغ 629 مليون دولار
الوكالة الوطنية للاعلام: هزة أرضية شعر بها سكان مرجعيون منذ دقائق
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
خالد البطش لليمنيين: صواريخنا وراجماتنا وسياستنا تتقاطع من أجل تحرير فلسطين ونحن وإياكم على موعد مع النصر
المجلس الأعلى الاسلامي العراقي: الاحتفال بيوم القدس هذا العام له دلالات خاصة في ظل القمع غير المسبوق بحق الفلسطينيين
جمعية الوفاق البحرينية: العالم اليوم أصبح أكثر إيماناً واعتقاداً بقضية فلسطين والأقصى والقدس
مراسل المنار: عشرات الشهداء والجرحى في تفجير إرهابي استهدف مسجد "خليفة صاحب" غربي العاصمة الافغانية كابول
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
أردوغان: تركيا تخطط لإعادة مليون سوري طوعياً إلى بلادهم (روسيا اليوم)
منذ 1 ساعة
3 May، 2022
اردوغان
النازحون السوريون
تركيا
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