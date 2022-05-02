برلين تحذر من أن فقدان إمدادات النفط الروسي سيؤدي إلى وضع صعب في العاصمة الألمانية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2022 - 17:02

برلين تحذر من أن فقدان إمدادات النفط الروسي سيؤدي إلى وضع صعب في العاصمة الألمانية

منذ 34 mins 2 May، 2022
أخبار موقع المنار

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