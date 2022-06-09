قتيل ونحو 30 مصاباً حصيلة حادث الدهس ببرلين

أفادت صحيفة “فوكوس أونلاين” أن عدد المصابين جراء حادث دهس سيارة لحشد وقع أمس الأربعاء في برلين، بلغ 29 شخصا على الأقل. ونقلت الصحيفة عن الشرطة المحلية أن الحصيلة النهائية لضحايا الحادث بلغت قتيلا و29 جريحا، مضيفة أن التحقيق في ملابسات الحادث لا يزال مستمرا.

ووقع حادث الدهس أمس الأربعاء في شارع رانكيشتراسي بالقرب من كنيسة قيصر فيلهلم التي تعد واحدة من معالم برلين. اصطدم رجل وهو على متن سيارة “رينو كليو” بحشد من المارة واصطدم بنافذة متجر. واحتجز المارة سائق السيارة على الفور وسلموه للشرطة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أن المحققين الألمان لا يعتبرون هذا الحادث عملا إرهابيا، بل ينطلقون من حقيقة أن السائق ارتكبه عمدا. كما قالت إنه تم العثور داخل سيارة المشتبه به وهو مواطن ألماني (29 عاما) من أصول أرمنية على رسالة اعتراف.

المصدر: روسيا الوم