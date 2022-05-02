الطقس في لبنان غدا الثلاثاء غائم جزئيا مع ارتفاع بالحرارة وغبار

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس في لبنان غدا الثلاثاء غائما جزئيا إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية ورياح ناشطة مع احتمال تساقط أمطار خفيفة موحلة نتيجة وجود الغبار في الأجواء، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات، وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: طقس ربيعي رطب مع أجواء سديمية مغبرة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الخميس حيث يتأثر نهار الجمعة بمنخفض جوي محدود الفعالية يؤدي إلى طقس ماطر. ملاحظة: معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار بين 18 و27 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان

الاثنين: غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ وسريع بدرجات الحرارة وغبار في الأجواء، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية ورياح ناشطة مع احتمال تساقط أمطار خفيفة موحلة نتيجة وجود الغبار في الأجواء، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا ورياح ناشطة وانخفاض ملحوظ وسريع بدرجات الحرارة، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة في المناطق الشمالية مساء. كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية ورياح ناشطة، مع تساقط أمطار خفيفة في المناطق الشمالية مساء، وتشتد نسبيا صباج الجمعة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 15 إلى 29 درجة، فوق الجبال من 13 إلى 27 درجة، في الداخل من 13 إلى 27 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية صباحا تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية ناشطة، سرعتها بين 25 و60 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط الى سيىء.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و90%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

– حرارة سطح الماء: 21°م.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام