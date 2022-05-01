حركة التوحيد هنأت بعيد الفطر

هنأت حركة التوحيد الإسلامي في بيان، “شعوبنا العربية والاسلامية، بحلول الفطر المبارك” ، معتبرة أن ” أمتنا تستحق أن تعلن الفرح والسرور والسعادة والحبور، عندما يثمر شهر العبادة والطاعات والجود والمكرمات، تضامنا وعونا عطاء وبذلا، يقف من خلاله الغني مع الفقير، والقوي مع الضعيف، في ظلّ حصار صهيو- أميركي غير مسبوق، تعيشه أقاليم عدة من حواضرنا وأقطارنا”.

وأضاف البيان :” نبارك في العيد على وجه الخصوص لشعبنا الفلسطيني المقاوم، لذوي الشهداء للجرحى والأسرى، للمرابطين لأهل الثغور، فبقلوبكم الطاهرة وبوجوهكم البيضاء وبتضحياتكم الشماء، رفعتم رؤوسنا عاليا وقلبتم المعادلات، ورسمتم فجرا منتظرا وأملا عتيدا، ومستقبلا عنوانه الحرية لشعبنا من براثن الاحتلال الصهيوني، فها قد لاحت بشائر النصر المبين، على المحتلين والغاصبين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام