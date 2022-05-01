مكتب المرجع السيد السيستاني: يوم غدٍ الاثنين مكمل لشهر رمضان المبارك وعليه يكون الثلاثاء أول شوال عيد الفطر السعيد – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2022 - 22:48

مكتب المرجع السيد السيستاني: يوم غدٍ الاثنين مكمل لشهر رمضان المبارك وعليه يكون الثلاثاء أول شوال عيد الفطر السعيد

منذ 2 ساعة 1 May، 2022
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