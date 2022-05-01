مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان يعلن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

أعلن مكتب السيد القائد الإمام علي الخامنئي، مساء اليوم اﻷحد، أن يوم غدٍ الاثنين هو المكمل لشهر رمضان المبارك ويوم الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.

جاء ذلك في بيان لمكتب الإمام الخامنئي نُشر على موقعه الرسمي.

وأعلنت لجنة تقصي الأهلة التابعة لمكتب السيد علي الخامنئي، اليوم ، تعذر رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة وأن يوم غدٍ الاثنين هو المكمل لشهر رمضان المبارك ويوم الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.

وفي العراق أيضا أعلن مكتب سماحة السيد السيستاني ان يوم الثلاثاء هو غرة شهر شوال و أول ايام عيد الفطر.

المصدر: موقع المنار