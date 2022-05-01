حركة الأمة في يوم القدس: الكيان الصهيوني لن يستمر طويلا

نظمت لجنة الإرشاد والتوجيه في حركة الأمة، محاضرة لمناسبة يوم القدس العالمي، ألقاها عضو الهيئة القيادية الشيخ محمود القادري، رأى فيها أن “يوم القدس العالمي هو منطلق حضاري لمخاطبة الأحرار والشرفاء في العالم، لكي يتعرفوا على حقيقة مظلومية الشعب الفلسطيني، بسبب قيام الاستكبار الغربي بزرع الكيان الصهيوني المحتل في قلبها لتكون خنجرا في قلوب المسلمين والعرب، الذين لم يجدوا سلاما في ربوعهم، منذ وجدت إسرائيل كقاعدة عسكرية وأمنية وفتنوية لم توفر أي تآمر وعدوان وإرهاب لزعزعة الأمن والاستقرار في العالم الإسلامي”.

وأكد أن “تحرير فلسطين والقدس الشريف ليس بالأمر المستحيل، والكيان الصهيوني لن يستمر طويلا، لأنه كيان وظيفي له مهمة عدوانية محددة، بيد أن قوى المقاومة استطاعت أن تصيبه بهزائم منكرة، وهذا ما يعزز اليقين بأن نتيجة الصراع ستكون إزالة إسرائيل، لأنها كيان باطل لن يصمد أمام قوى الحق والعدالة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام