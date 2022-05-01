هزة أرضية شعر بها سكان مرجعيون منذ دقائق (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2022 - 14:06
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الرئيس عون هنأ عمال لبنان بعيدهم: عهدي لكم مواصلة العمل لنقل الاقتصاد من ريعي إلى منتج
وزير العمل مصطفى بيرم توجه بالتهنئة الى العمال وأكد أنَّ الأمل معقود على جهودهم في إعادة لبنان الى عهده الجميل
الرئيس بري يوجه رسالة إلى اللبنانيين المقيمين في الخارج عشية الإدلاء بأصواتهم في 6 و8 أيار الحالي
الرئيس بري يدعو إلى التحرر من الخطاب الإنتخابي المشحون بغرائز التحريض المذهبي والطائفي البغيض
الرئيس بري: ليكن اقتراعكم للثوابت الوطنية وليس للوعود الإنتخابية ولإستقلالية القضاء وإصلاحه وجعله سلطة فوق الكيدية
الرئيس بري يشدد على حفظ حقوق المودعين كل المودعين كاملة كحق مقدس غير خاضع للتفريط به تحت أي عنوان
النائب حسن فضل الله: ذاهبون إلى العمل لإعادة بناء مؤسسات الدولة وبناء اقتصاد جديد
النائب فضل الله: تحالف الفاسدين مالياً وسياسياً وأصحاب الإرتهان إلى الخارج يزرع الوهم ليحصد الخيبة
قوى الامن الداخلي اللبناني: توقيف مشتبهٍ بهما لضلوعهما بمحاولة تهريب 23 شخصاً عبر البحر بطريقة غير شرعية
وسائل اعلام العدو تدعي أن اجهزة أمن الاحتلال اعتقلت منفذي عملية مستوطنة أريئيل
قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم الجلزون برام الله: اندلاع مواجهات وإصابة شبان واعتقال 3 آخرين
الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون يحضرون لاستفزاز جديد بتفجير سد في منطقة دنيبروبيتروفسك
الدفاع الروسية: كييف تحضر لاستفزاز وحشي بقصف المدنيين الذين سيتم إجلاؤهم من خاركوف وإلصاق التهمة بروسيا
الدفاع الروسية: دمرنا مدرج مطار أوديسا ومخازن لأسلحة أمريكية وأوروبية بصواريخ عالية الدقة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: نساعد في تحرير العالم من ظلم الغرب
الرئيس الأوكراني: التقيت في كييف مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وواشنطن رائدة في دعمنا
مكتب الرئاسة التركية: أردوغان بحث هاتفيا مع بوتين الوضع في أوكرانيا
وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا: اقترحنا على الصين أن تصبح ضامنا لأمن أوكرانيا
الاستخبارات البريطانية: سيطرة روسيا على خيرسون تمنحها قدرات أكبر في التقدم نحو الشمال والغرب
تقارير أوروبية تحذر من "هبوط حر" لليورو على خلفية الأزمة الأوكرانية
قناة السويس تسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها: احصاءات الملاحة بالقناة خلال شهر إبريل بلغ 629 مليون دولار
الوكالة الوطنية للاعلام: هزة أرضية شعر بها سكان مرجعيون منذ دقائق
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا: اقترحنا على الصين أن تصبح ضامنا لأمن أوكرانيا
الاستخبارات البريطانية: سيطرة روسيا على خيرسون تمنحها قدرات أكبر في التقدم نحو الشمال والغرب
الرئيس عون هنأ عمال لبنان بعيدهم: عهدي لكم مواصلة العمل لنقل الاقتصاد من ريعي إلى منتج
وزير العمل مصطفى بيرم توجه بالتهنئة الى العمال وأكد أنَّ الأمل معقود على جهودهم في إعادة لبنان الى عهده الجميل
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
إعلام العدو: مقتل حارس أمن مستوطنة "أريئيل" شمالي الضفة الغربية برصاص مسلحين فلسطينيين
مسيرات كبرى في اليمن بمناسبة يوم القدس العالمي في 14 محافظة موزعة على 60 ساحة
إسماعيل هنية لليمنيين: تؤكدون أن القدس في قلب صنعاء وأن اليمن كان وما زال مصدر العروبة وعاشقًا للقدس ولفلسطين
خالد البطش لليمنيين: صواريخنا وراجماتنا وسياستنا تتقاطع من أجل تحرير فلسطين ونحن وإياكم على موعد مع النصر
المجلس الأعلى الاسلامي العراقي: الاحتفال بيوم القدس هذا العام له دلالات خاصة في ظل القمع غير المسبوق بحق الفلسطينيين
جمعية الوفاق البحرينية: العالم اليوم أصبح أكثر إيماناً واعتقاداً بقضية فلسطين والأقصى والقدس
مراسل المنار: عشرات الشهداء والجرحى في تفجير إرهابي استهدف مسجد "خليفة صاحب" غربي العاصمة الافغانية كابول
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
هزة أرضية شعر بها سكان مرجعيون منذ دقائق (الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 2 ساعة
1 May، 2022
جنوب لبنان
مرجعيون
هزة ارضية
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