الدفاع الروسية: دمرنا مدرج مطار أوديسا ومخازن لأسلحة أمريكية وأوروبية بصواريخ عالية الدقة (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 1 2022 - 14:06

الدفاع الروسية: دمرنا مدرج مطار أوديسا ومخازن لأسلحة أمريكية وأوروبية بصواريخ عالية الدقة (روسيا اليوم)

منذ 2 ساعة 1 May، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة