جمعية الامام المنتظر (عج) العالمية احيت يوم القدس

بمناسبة يوم القدس العالمي وتحت عنوان: القدس تتهيأ لعرس وعد الله الاكبر، اقامت جمعية الامام المنتظر (عج) العالمية وبالتعاون مع العتبة الرضوية المقدسة في مشهد ومؤسسة عاشوراء الدولية -طهران بإدارة أمينة سر الجمعية الحاجة نور الهدى علي دندش بلوق الجمعة الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القدس لقاء على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية.

افتتح اللقاء بتلاوة مباركة للمقرئ الدولي السيد عباس عثمان عضو جمعية الإمام المنتظر العالمية من مدينة بعلبك في لبنان ، ثم كانت كلمة الجمعية التي القاها سماحة الشيخ قاسم الجرمقي مدير دائرة الثقافة في الجمعية من جنوب لبنان وعلى مقربة من القدس إستصرخ فيها ضمائر الشعوب التي تود ان تحافظ على كرامتها وعرضها ان لا تتخلى عن القدس معرباً عن موقف الجمعية أننا لن نتخلى عن مقدساتنا وقدسنا ما دامت نقطة دم في عروقنا.

سماحة الشيخ ماهر حمود رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة من مدينة صيدا في جنوب لبنان جاء فيها أن يوم القدس العالمي في هذه السنة والسنة السابقة مميز فلم يكن يوماً واحداً لا بل كان أياماً عدة وسوف تتحرر القدس قريباً رغم كل المؤامرات والخيانات ، واضاف ان يوم القدس العالمي في السنة المنصرمة كان تحولا كبيرا من خلال تواصل كامل بين فلسطين التاريخية وبين الضفة وغزة والقدس وفتحت الباب على مصرعيه لتكون الحرب القادمة إقليمية..

ثم كلمة آية الله سماحة الشيخ محسن الحيدري عضو مجلس خبراء القيادة من داخل صحن القدس في الحرم الرضوي المطهر أثنى فيها على التراث الذي أورثنا إياه المقدس الامام الخميني وسار على خطاه القائد الامام الخامنئي الذي أطلق عليه يوم الإسلام لأن القدس للمسلمين عامة ، منوها بعزيمة الإنتفاضة التي تزداد يوما بعد يوم حتى التحرير الكامل ومن ورائهم العالم الإسلامي.

آية الله سماحة الشيخ حسن مهدويان ممثل سماحة السيد القائد في سوريا ولبنان سابقاً من صحن القدس في العتبة الرضوية المقدسة أكد أننا سنشهد قريباً زوال الغدة السرطانية من الوجود آملا ان نرى قريباً أيضاً السيد القائد الخامنئي “دام ظله الوارف” يصلي في القدس ونحن معه ودعا جميع الشرفاء ليدافعوا عن شرفهم بتحرير قدسنا وهذا واجب علينا جميعاً أن نقوم به ، والله عز وجل وعدنا بالنصر.

ثم كان مسك الختام بدعاء الفرج مع الملا الشيخ علي الجرمقي.

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المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية