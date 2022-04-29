مسيرة في مخيم النيرب شمال حلب بمناسبة يوم القدس العالمي

شهد مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب شمال سوريا، تجمعاً جماهيرياً حاشداً ومسيرة جالت شوارع المخيم إحياءً ليوم القدس العالمي، بمشاركة أبناء مدينة حلب واللاجئين المقيمين بالمخيم.

ورفع المشاركون أعلام دول محور المقاومة وعلم فلسطين إلى جانب رايات حركات وفصائل المقاومة وصوراً لشهداء دول المحور، مرددين هتافات الفداء لفلسطين والمسجد الأقصى.

وأكد المشاركون تمسكهم بالنضال والمقاومة حتى دحر العدو الصهيوني من كل الأراضي العربية المحتلة، مجددين عهدهم بالوقوف خلف المقاومة متمثلة بدول المحور حتى زول الكيان الإسرائيلي وعودة كل الفلسطيينين إلى أراضيهم.

ووجه المشاركون الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولسوريا وقيادتها على الدعم المستمر للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

ويحيي العالم العربي والاسلامي يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان يوم القدس العالمي الذي أعلنه قائد الثورة الإسلامية في ايران الإمام الخميني (قده) في السابع من شهر آب/اغسطس عام 1979 نصرةً للقدس والمسجد الأقصى، ورفضًا للإحتلال الإسرائيلي للمقدسات.

المصدر: يونيوز