فنلندا ترفض دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

أعلنت وزيرة الشؤون الأوروبية الفنلندية، تيتي توبوراينين، أن هلسنكي لا تخطط لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل. وأضافت: “اتخذنا قرارا في اللجنة الحكومية المعنية بالسياسة الاقتصادية بأن فنلندا لن توافق على الدفع الروبل. اتخذ القرار في أوائل أبريل”. حسبما ذكرت صحيفة “هيلسينجين سانومات”.

وأرسلت شركة “غازبروم” في وقت سابق رسالة إلى شركة “غاسوم” الفنلندية المتعاقدة معها تحيطها علما بالشروط الجديدة للعقد وإجراءات الدفع بالروبل. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “غاسوم” ميكا فيليانين، أن الشركة تعد تقييمًا قانونيا للرسالة الواردة من روسيا وتدرس اتخاذ إجراءات انتقامية، سيتم الإعلان عنها في أيار.

المصدر: جريدة الاخبار