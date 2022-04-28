رئيس نقابة مكاتب السوق: ندعو الاجهزة المختصة لفتح تحقيق عن الجهة الآمرة باقفال ابواب هيئة ادارة السير

طالب رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور خلال اعتصام دعت اليه النقابة امام هيئة ادارة السير للاليات والمركبات في الدكوانة، “الاجهزة الامنية والقضائية بفتح ابواب الهيئة امام المواطنين بسبب مخالفتها القانون”. ودعا “الاجهزة المختصة حسب الصلاحية لفتح تحقيق عن الجهة التي اعطت الامر باقفال ابواب الهيئة وهل هي خارجية دولية ام محلية لبنانية وضرورة محاسبة ومساءلة المرتكب قضائيا”.

وسأل غندور عن “مؤسسة عامة تتمتع بنظام مالي خاص كانت قد اجرت مناقصة دولية وليس محلية بقيمة 185 مليون دولار في مقابل خدمات لشركة ولم تجر مناقصة لطباعة ايصالات مالية وتوفير مادة المازوت بل واكثر من ذلك ان اقفال ابواب الهيئة جاء من المنظومة الفاسدة التي تستفيد من اموال صفقات البيومترية والا ما هو سبب سكوت جميع الاجهزة امام هذه المخالفة التي لم تحصل منذ عهد الاستقلال”.

واكد ان “هذا الاعتصام هو الانطلاقة الاولى في التصعيد نحو المطالبة بفتح ابواب هيئة ادارة السير من امام مركز النافعة الدكوانة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام