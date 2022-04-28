البنتاغون: لا مبرر لتصعيد الصراع في أوكرانيا إلى حرب نووية

أكد المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية جون كيربي أنه لا مبرر لتصعيد الصراع في أوكرانيا إلى حرب نووية.

وقال : “لا أحد يريد أن تتصاعد هذه الحرب أكثر من ذلك. ومن المؤكد أن لا أحد يريد ولا ينبغي على أحد أن يريد تطور هذا إلى صراع نووي. ليس هناك سبب لحدوث ذلك”.

ووصف كيربي التصريحات الأخيرة للقيادة الروسية حول “مخاطر” الحرب النووية بأنها “غير مسؤولة”.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق أن مخاطر اندلاع حرب نووية الآن كبيرة جدا ولا يجب الاستهانة بها، إلا أن الكثيرين يضخمون هذا التهديد بشكل متعمد.

المصدر: وكالة تاس الروسية