سي إن إن عن تقرير للبنتاغون: الولايات المتحدة تركت معدات عسكرية قيمتها نحو 7 مليارات دولار في أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2022 - 02:34

سي إن إن عن تقرير للبنتاغون: الولايات المتحدة تركت معدات عسكرية قيمتها نحو 7 مليارات دولار في أفغانستان

منذ 2 ساعة 28 April، 2022
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