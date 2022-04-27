أسير فلسطيني في سجون العدو الاسرائيلي بدأ إضرابا عن الطعام

يخوض الأسير الفلسطيني عبدالله العارضة إضرابا عن الطعام منذ الثلاثاء ردا على قرار سلطات العدو الصهيوني بتمديد عزله الانفرادي لشهرين جديدين.

وأشار “مهجة القدس” الى أن “الاسير العارضة يقبع في العزل منذ 6 سبتمبر/ايلول 2021 عقب عملية انتزاع الحرية للأسرى الستة من سجن جلبوع”.

واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الأسير المجاهد عبد الله العارضة بتاريخ 19/08/1999، وأصدرت المحكمة الصهيونية حكماً بحقه بالسجن (26) عاماً، بتهمة انتمائه وعضويته في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ونشاطاته في خلية عسكرية تابعة لها، ومشاركته في نشاطات عسكرية وإطلاق نار ضد قوات العدو الصهيوني.

المصدر: فلسطين اليوم