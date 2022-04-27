وقفة في الخليل بالضفة المحتلة دعما لأسيرين مضربين عن الطعام بسجون العدو الاسرائيلي

نظم نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى وفعاليات محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء وقفة دعماً وإسناداً للأسيرين المضربين عن الطعام ورفضا لسياسة الاعتقال الإداري خليل العواودة ورائد ريان.

وشارك في الوقفة التي نظمت على دوار ابن رشد في مدينة الخليل، ممثلون عن القوى الوطنية وبلدية الخليل وهيئة التوجيه السياسي وعائلة الأسير خليل العواودة المضرب عن الطعام لليوم 56.

ورفع المشاركون صور الأسرى المضربين عن الطعام، مطالبين بأوسع تحرك لإنقاذهم والإفراج عنهم، وحملوا “حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير العواودة الذي يقبع في عيادة الرملة في ظروف صعبة، وترفض إدارة السجون الصهيونية نقله إلى مستشفى مدني رغم وجود توصية طبية بضرورة نقله بشكل عاجل”.

المصدر: فلسطين اليوم