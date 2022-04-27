والد الشهيد حازم رعد: لا نأخذ تهديدات الاحتلال الاسرائيلي على محمل الجد

قال والد الشهيد حازم رعد منفذ العملية البطولية في تل أبيب في أول ظهور له الاربعاء بعد تهديدات العدو الاسرائيلي وفشله في اعتقاله حتى اللحظة نظراً لحمايته من قبل أبناء مخيم جنين وعناصر من كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي “لا نأخذ تهديدات الاحتلال على محمل الجد”.

ووجه والد الشهيد رعد حازم رسالة للاحتلال بالقول “قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۖوَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ”، وأضاف “بكل فخر كافة أبناء المخيم دافعوا عني لحظة اقتحام قوات الاحتلال للمخيم ، وتابع “أنهم قالوا لي: امش خلفنا نحن نحميك”.

واكد والد الشهيد “شعبنا شعب بطل، شعب الجبارين “انتظروا الأجر من الله في الدنيا والاخرة “، وقال “لايمكن أن نترك الاحتلال يغتال أبناءنا ونحن موجودين”، واضاف أن “الشباب المقاومين سباع ولن تأكلهم كلاب”.

المصدر: فلسطين اليوم