حزب الله يقيم مهرجان “القدس هي المحور” عصر الجمعة ويتحدث خلاله السيد نصر الله

إحياءً ليوم القدس العالمي الذي أعلنه الإمام الخميني الراحل “رضوان الله عليه” في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، توجّه حزب الله بدعوة أمّة الشهداء وشعب المقاومة لتجديد العهد والوعد مع عاصمة فلسطين الأبدية في يومها المزيّن بعبق الشهادة والمطرّز بأزيز الرّصاص والمشاركة الواسعة في مهرجان: القدس هي المحور، والذي سيتحدث خلاله سماحة الأمين العام لحزب الله حجّة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصرالله (حفظه الله).

– الزمان: الجمعة 29 نيسان 2022 الساعة 04:30 عصراً

– المكان: مجمع سيد الشهداء (ع) – الضاحية الجنوبية لبيروت.