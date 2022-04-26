الصحة العراقية: عدد الإصابات بمرض الحمى النزفية بلغ 18 اصابة في عموم العراق وندعو لاخذ الحيطة والحذر واتباع الارشادات الوقائية (قناة الغدير) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2022 - 12:44
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جلسة استثنانية لمجلس الوزراء في بعبدا لبحث كارثة غرق المركب قبالة شواطىء طرابلس
الجيش اللبناني يواصل عمليات البحث عن مفقودين جراء غرق المركب قبالة شاطئ طرابلس
فقدان النصاب حال دون انعقاد جلسة اللجان النيابية المخصّصة للبحث في "الكابيتال كونترول"
نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي: إتخذ النواب بأجمعهم قرار تأجيل الجلسة اليوم
المديرية العامة للاحوال الشخصية: قوائم الناخبين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية مع ارقامهم التسلسلية باتت متوفرة
قوات الاحتلال الاسرائيلية تقتحم بلدة قباطية في جنين فجرا
استشهاد مواطن فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال فجرا في مخيم عقبة جبر في الضفة المحتلة
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تنعى الشهيد أحمد إبراهيم عويدات الذي ارتقى فجر اليوم في مخيم عقبة جبر
الجهاد: الدماء الزكية التي تسيل دفاعاً عن فلسطين ومقدساتها لن تذهب هدراً في أقدس المعارك التي يواصلها شعبنا
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: جرائم كيان العدو ضد الفلسطينين موثقة وتشكل جرائم حرب ويجب محاسبة مرتكبيها دون تأخير
قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي يعلن انطلاق اليوم الرابع من عملية "الإرادة الصلبة" الثانية غرب المحافظة
الجيش الوطني الليبي: احباط محاولة تسلل لتنظيم "داعش" جنوب سبها
الدفاع الروسية: قواتنا استهدفت مستودعين للذخيرة في منطقة خاركيف بصواريخ عالية الدقة
الدفاع الروسية تعرض صورا لاستلاء الجيش الروسي على قاعدة أوكرانية لإصلاح المعدات مع كمية ضخمة من الأسلحة
سفير روسيا في واشنطن: تصرفات واشنطن تخفي الرغبة في إطاله أمد العملية الخاصة الروسية بأي وسيلة
وزير المالية الأوكراني: كييف طلبت من الجانب الأميركي ما لا يقل عن ملياري دولار كمساعدة اقتصادية شهرية
وزير الحرب الأميركي: الحرب في أوكرانيا هي معركتنا جميعا
الدفاع البريطانية:انخفاض محصول الحبوب الأوكراني سيحدث ضغوطا تضخمية تتسبب في ارتفاع الأسعار العالمية
الاعلام الأمريكي عن مسؤولين في إدارة بايدن: قلقون من أن استحواذ إيلون ماسك على تويتر قد يمهد لعودة ترامب إلى المنصة
كيم جونغ أون يتعهد بتسريع ترسانة بلاده النووية ويهدد بتدمير أي دولة تسعى للمواجهة العسكرية
الأمم المتحدة حول تغير المناخ: البشرية عالقة في "دوامة تدمير ذاتي"
ارتفاع سعر صفيحة البنزين في لبنان: 95 و98 أوكتان 6000 ليرة والمازوت 9000 ليرة والغاز 3000 ليرة
وزارة الصناعة اللبنانية حدّدت سقف سعر مبيع طن الترابة مليون و690 الف ليرة
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يهنئ ماكرون: الصداقة العميقة بين البلدين ستشهد المزيد من المتانة في الولاية الجديدة
الرئيس نبيه بري مهنئاً ماكرون: نجدد التزامنا بالعمل لتعزيز عرى الصداقة بين الشعبين وتطوير صيغ التعاون في مختلف المجالات
الرئيس الروسي في رسالة تهنئة لماكرون: أتمنى لكم بصدق النجاح في نشاطكم العام والصحة الجيدة
روسيا تعلن عن إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين في منطقة ريلسك الحدودية من دون سقوط ضحايا
وزيرا الخارجية والحرب الأميركيان يلتقيان الرئيس الأوكراني في كييف في أول زيارة من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الروسية
مسؤول كبير في الخارجية الأميركية: الوزيران الأميركيان أعلنا عن أكثر من 700 مليون دولار كمساعدة عسكرية إضافية لكييف
الشرطة البريطانية: مقتل أربعة أشخاص طعنا في شقة في جنوب شرق لندن وتوقيف مشتبه به
مسؤول كبير في الخارجية الأميركية: بلينكن وأوستن أعلنا عن أكثر من 700 مليون دولار كمساعدة عسكرية إضافية لكييف
وزير الحرب الأميركي لويد أوستن بعد عودته من كييف: نعتقد أن الأوكرانيين يمكنهم ربح الحرب إذا كانت لديهم المعدات المناسبة
مسؤول كبير في الخارجية الأميركية: بلينكن وأوستن أعلنا عن أكثر من 700 مليون دولار كمساعدة عسكرية إضافية لكييف
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
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أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الصحة العراقية: عدد الإصابات بمرض الحمى النزفية بلغ 18 اصابة في عموم العراق وندعو لاخذ الحيطة والحذر واتباع الارشادات الوقائية (قناة الغدير)
منذ 1 ساعة
26 April، 2022
الحمى النزفية
الصحة العراقية
العراق
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