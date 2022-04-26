الصحة العراقية: عدد الإصابات بمرض الحمى النزفية بلغ 18 اصابة في عموم العراق وندعو لاخذ الحيطة والحذر واتباع الارشادات الوقائية (قناة الغدير) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2022 - 12:44

الصحة العراقية: عدد الإصابات بمرض الحمى النزفية بلغ 18 اصابة في عموم العراق وندعو لاخذ الحيطة والحذر واتباع الارشادات الوقائية (قناة الغدير)

منذ 1 ساعة 26 April، 2022
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