الدفاع الروسية: طائراتنا الحربية دمرت 87 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال يوم (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2022 - 10:54

الدفاع الروسية: طائراتنا الحربية دمرت 87 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال يوم (روسيا اليوم)

منذ 6 mins 26 April، 2022
أخبار موقع المنار

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