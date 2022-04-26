لافروف: موسكو ستواصل فضح حملات تزييف الحقائق

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستواصل فضح حملات تزييف الحقائق التي تتكاثر بعد فبركات مدينة بوتشا في أوكرانيا، بما فيها ما يحيط بمصنع “آزوفستال” في ماريوبول.

وقال لافروف في برنامج “اللعبة الكبيرة” على شاشة القناة الأولى: “سوف نكشف عمليات التزييف التي تتكاثر الآن بعد بوتشا. لا يزالون يحاولون عرض الوضع في “آزوفستال” كما لو أن روسيا أوجدته، وأنها تمنع المدنيين من المغادرة… يكذبون يمينا ويسارا، بما في ذلك حول أننا لا نفتح ممرات إنسانية، في الوقت الذي يتم فيه الإعلان عن ذلك بصوت عال كل يوم ويتم إرسال الحافلات وسيارات الإسعاف” إلى المصنع لإجلاء المدنيين والعسكريين الأوكرانيين ممن يلقون سلاحهم.

وأشار الوزير إلى أن الجانب الأوكراني يحتجز المدنيين “درعا بشرية” ليس فقط في ماريوبول، ولكن أيضا في أجزاء أخرى من البلاد حيث تدور الأعمال القتالية، فهم إما لا يقومون بإخطار السكان أو يمنعونهم من المغادرة… يحتجزونهم بالقوة.

وأضاف: “من تمكنوا من الخروج بمفردهم يروون كيف يعاملون من قبل جنود كتيبة “آزوف” والهيئات الاقليمية الأخرى”.

المصدر: وكالات