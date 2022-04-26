إدارة بايدن تخشى عودة ترامب إلى “تويتر” بعد شراء إيلون ماسك للشبكة

يخشى موظفو إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من أن شراء رجل الأعمال إيلون ماسك لموقع “تويتر”، قد يهدد بعودة الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري، دونالد ترامب، إلى الشبكة الاجتماعية.

ونقلت قناة CNBC، يوم الاثنين، عن عدة مصادر في الإدارة، أن البيت الأبيض لا يستبعد أن الاستحواذ على الشركة من قبل ماسك سيؤدي إلى زيادة المعلومات المضللة على الشبكة الاجتماعية. وقد يؤثر ذلك سلبا على مواقف الحزب الديمقراطي والرئيس الحالي قبل الانتخابات النصفية الأمريكية في الخريف والانتخابات الرئاسية في عام 2024.

وتكمن مخاوف المسؤولين “المقربين من بايدن” وكبار ممثلي الحزب الديمقراطي في حقيقة أن ماسك سيسمح للرئيس الأمريكي السابق وعدد من ممثلي الحزب الجمهوري باستعادة الوصول إلى الشبكة الاجتماعية، التي استخدمها ترامب بنشاط خلال فترة رئاسته.

وقال ترامب يوم الاثنين إنه لا يخطط للعودة إلى “تويتر”، وسيبقى على شبكة التواصل الاجتماعي TRUTH Social التي أسسها بعد حظر حسابه على “تويتر”.

المصدر: وكالات