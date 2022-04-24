الرئيس بري معزياً بضحايا زورق طرابلس: ليسمع المسؤولون صوت أبناء طرابلس من أجل مقاربة حقيقية تضع حداً للحرمان

توجه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بأحر التعازي من ذوي الضحايا الذين قضوا غرقا ليل أمس قبالة شاطئ طرابلس، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل، وداعيا السلطات الأمنية والقضائية المختصة “لإجراء تحقيقاتها بسرعة وشفافية مطلقة وكشف ملابسات هذه الجريمة المتمادية بحق أبناء الشمال وعاصمتها طرابلس، وإنزال أقصى العقوبات بحق المرتكبين لا سيما انها ليست الجريمة الأولى التي ترتكب ويدفع ثمنها اللبنانيون غاليا على متن قوارب الموت وعلى أيدي المجرمين من تجار الأزمات”.

وأضاف “إن العزاء الحقيقي في هذه اللحظات الحزينة أن يسمع جميع المسؤولين في لبنان على مختلف مواقعهم خاصة من هم في السلطة التنفيذية والوزارات المعنية لصوت أبناء طرابلس والشمال المفجوعين بفلذات أكبادهم من أجل مقاربة حقيقية تضع حدا لحرمان هذه المنطقة العزيزة من لبنان وإنقاذ ابنائها الشرفاء والطيبين من مصيدة الموت المجاني”.

المصدر: الوكالة الوطنية