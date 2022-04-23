الجيش نقل 17 ناجيا وجثة طفلة إلى مرفأ طرابلس والبحث جار عن باقي المفقودين

أكد مدير مرفأ طرابلس احمد تامر أكد ان القوات البحرية في الجيش ومراكب مدنية تابعة للبحارة قد توجهت باتجاه جزيرة الفنار – الرمكين بعد ورود معلومات عن غرق مركب على متنه حوالى 60 شخصا، اثناء محاولتهم الهروب بطريقة غير شرعية باتجاه قبرص واوروبا.

كما اكد تامر انه اتصل بوزير الاشغال والنقل علي حميه الذي بدوره اتصل بقائد الجيش للتنسيق والمساعدة لانقاذ الناجين. ولفت الى ان الوزير حميه اعطى توجيهاته الى ادارة المرفا لتقديم كل التسهيلات والامكانيات للجيش اللبناني والصليب الاحمر.

ووصل منذ لحظات مركب للجيش الى حوض المرفأ وعلى متنه 17 ناجيا وجثة واحدة للطفلة. فيما لا يزال هناك أكثر من 27 شخصا معتبرين في عداد المفقودين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام