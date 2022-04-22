الشيخ علي دعموش: حزب الله لا يقدم نفسه كمسؤول عن الاجراءات ‏الأمنية في المناطق التي يتواجد فيها ‏بل خياره في ذلك الدولة

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة ‏الجمعة: على أن حزب الله كان من أول ‏المبادرين في طرح مشروع لمكافحة ‏الفساد في لبنان، والمسار الذي أتبعه منذ إعلانه عن هذا الملف هو مكافحة ‏الفساد ‏عن طريق مؤسسات الدولة والقضاء لأن أي طريق آخر يعني التصادم ‏وجر البلد إلى حرب اهلية.‏

وقال: هذا المسار مسار الاعتماد على الدولة لم يعتمده حزب الله في ملفات ‏الفساد فقط، بل حتى عندما سقط لنا شهداء ‏في خلدة وفي الطيونة رفضنا أن ‏يأخذ الناس حقهم بأيديهم ولجأنا إلى مؤسسات الدولة أي الأجهزة الأمنية ‏والقضاء، ‏رغم معرفتنا المسبقة بما يعاني منه القضاء في لبنان، فنحن لا نريد ‏لأي قضية داخلية أن تسبب توترات وتؤدي إلى ‏جر البلد إلى حرب اهلية. ‏

ولفت إلى أن حزب الله خياره الدولة، ولسنا بديلا عنها ولم ندّع في يوم من ‏الأيام أننا قادرونا على معالجة مشاكل البلد ‏لوحدنا ومن دون الدولة، نحن ‏نتعاون ونقدم كل التسهيلات والإمكانات وكل ما نقدر عليه، ولكن الدولة هي ‏الأساس، ‏وهي التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها في كل الملفات التي تهم ‏المواطنين وفي معالجة الأزمات التي يمر بها البلد.‏

وأضاف في هذا السياق، فإن حزب الله لا يقدم نفسه كمسؤول عن الاجراءات ‏الأمنية في المناطق التي يتواجد فيها ‏بل خياره في ذلك أيضا الدولة، فهي التي ‏يقع على عاتقها مسؤولية حفظ الأمن وملاحقة المرتكبين، وهي القادرة ‏على ‏اعتقال المجرمين وعصابات النشل والسرقة ومحاكمتهم وإنزال العقوبات ‏بحقهم، ولا يمكن زج المقاومة مباشرة ‏في هذه المهمة، نعم حزب الله يتعاون مع ‏الأجهزة الأمنية والقضائية ويقدم كل التسهيلات والمعطيات التي تساعد ‏القوى ‏الأمنية للقيام بدورها، وقد تحققت إنجازات كثيرة على هذا الصعيد، واليوم ‏الخطة الأمنية للضاحية بتعاون ‏الجميع تؤدي إلى نجاحات كبيرة، وتركت ‏ارتياحاً لدى أهلنا في الضاحية ويجب أن تستمر وتتعزز لحفظ الأمن وردع ‏كل ‏من تسول له نفسه العبث في هذه المنطقة والاعتداء فيها على أمن الناس ‏وممتلكاتهم. ‏

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله