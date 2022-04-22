الشيخ ياسين: أعمال السرقة والقتل تنذر بعواقب وخيمة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2022 - 13:16

الشيخ ياسين: أعمال السرقة والقتل تنذر بعواقب وخيمة

منذ 28 mins 22 April، 2022
الشيخ علي ياسين
لبنان

اعتبر رئيس “لقاء علماء صور” الشيخ علي ياسين، في خطبة الجمعة في مسجد المدرسة الدينية، أن “لبنان دخل الانهيار الاجتماعي والأمني بعد الاقتصادي، وما زال بعض المسؤولين يبحثون عن كرسي لهم، مستعملين الانتخابات لزرع الفتن وبث الخلافات”.

ولفت إلى أن “أعمال السرقة والقتل والخطف هنا وهناك تنذر بعواقب وخيمة إن لم يتحرك المعنيون وبسرعة لمعالجة الأسباب ومحاسبة المعتدين”.

ودعا الناس إلى “جعل الانتخابات فرصة لمحاسبة الفاسدين ومهربي الأموال وعدم تحويلها الى بيعة جديدة لأمراء المحاصصة والطائفية”.

واستنكر “العمل المجرم الذي قام به أحد المتعصبين بحق القرآن الكريم، فهذا يتلاقى مع همجية الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين”.

المصدر: موقع المنار

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