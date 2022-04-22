وفاة مواطن جراء اشكال فردي في زوق مكايل والجاني سلم نفسه

توفي المواطن ط.س (مواليد 1970)، إثر إشكال وقع مساء الخميس، بينه وبين جاره الشاب إ.ح. (مواليد 1995)، في زوق مكايل – شارع صنين، حيث اطلق إ.ح. عيارين ناريين من بندقية صيد عيار 12 ملم على جاره ط.س، فأصابه في رأسه وظهره ما أدى إلى وفاته على الفور، وفر الجاني الى جهة مجهولة.

وسارعت إلى المكان القوى الأمنية وباشرت تحقيقاتها لمعرفة الملابسات، وتبين أن المغدور كان يقوم بإصلاح باب شقته ما سبب إنزعاج جاره إ.ح، وادى الى تلاسن وتضارب بينهما واطلاق نار.

وبعد فرارالجاني عاد وسلم نفسه إلى فصيلة جونية في قوى الأمن الداخلي التي باشرت تحقيقاتها لإجراء المقتصى القانوني.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام