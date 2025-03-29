حوادث وأخبار أمنية..

وقع إشكال فردي ما لبث ان تطور الى إشكال عائلي تخلله إطلاق نار يوم الجمعة في بلدة دير عمار قضاء المنية شمال لبنان، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

واشارت الوكالة الى “حدوث خلاف بين (ل. ع.)، وشقيقه (م. ع.) من جهة، وأولاد عمه من جهة أخرى، في بلدة دير عمار ـ المنية، تطور إلى إقدام (ل. ع.) ىعلى إحراق مقهى يعود إلى أحد أبناء عمه، وإطلاق النار في الهواء من رشاش حربي قبل أن يلوذ بالفرار”.

وتابعت الوكالة “إثر الحادث، داهمت قوة من مخابرات الجيش اللبناني منزل مطلق النار، حيث تم توقيف شقيقه، فيما تتواصل عمليات تعقب (ل. ع.) لتوقيفه، واتخاذ الإجراءات القانونية في حقه”.

من جهة ثانية، قضى الشاب علي عادل العلي من بلدة المجدل في وادي خالد شمال لبنان، برصاص عناصر مسلحة حيث توفي على الفور.

وفي التفاصيل، أن الشاب يعمل على آلية “هامر” لتكسير الحجارة في بلدته المجدل، وعند محاولة عناصر مسلحة مصادرة الآلية تصدى لهم المغدور فاطلقوا النار عليه.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام