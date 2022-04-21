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April 21 2022 - 15:32

لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات دعت الى فعاليات يوم القدس العالمي 2022

منذ 29 mins 21 April، 2022
الصلاة في القدس
بيانات ودعوات - صفحات منوعة
عممت لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات امكنة وتواريخ أنشطة وفعاليات يوم القدس العالمي لعام 2022
1- الاحد 24 نيسان : احتفال انشادي رياضي في وادي الزينة يتضمن كلمات سياسية. يقيمه حزب الله، حركة حماس، لجان العمل في المخيمات. الساعة الخامسة عصراً.
2- الثلاثاء 26 نيسان : ندوة سياسية بعنوان : القدس مركز الصراع.. والكيان المصطنع الى زوال. يتحدث فيه معالي الوزير محمود قماطي مسؤول العلاقات الوطنية في حزب الله، والمفكر الفلسطيني الاستاذ منير شفيق، يدير الندوة الدكتور مصطفى اللداوي. المكان : مركز الامام الخميني للجالية الايرانية، خلف فندق الساحة، طريق المطار. الساعة الخامسة بعد الظهر. تقيمه لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات.
3- الاربعاء 27 نيسان : لقاء سياسي تحت عنوان : فلسطين ترابط الساحات ومعادلات القوة والنصر. يحاضر فيه قيادات لبنانية وفلسطينية. الدعوة خاصة. الساعة الخامسة والنصف عصراً. يقيم اللقاء مركز باحث للدراسات الفلسطينية، المستشارية الثقافية الايرانية، لجان العمل في المخيمات..
4- الخميس 28 نيسان : احتفال جماهيري يقام على ميناء مدينة صور البحرية، يتضمن كلمات سياسية لحزب الله ومنظمة التحرير الفلسطينية، وقوى التحالف الوطني الفلسطيني. يختتم الاحتفال بنشاط بحري عبر المراكب تحمل الاعلام اللبنانية  والفلسطينية على شواطىء صور. يقيم الاحتفال لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات. الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر.

 

المصدر: بريد الموقع

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