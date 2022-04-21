مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في جاكرتا نصرةً للقدس ورفضًا لاعتداءات الاحتلال الاسرائيلي بالمسجد الأقصى (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2022 - 15:32

مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في جاكرتا نصرةً للقدس ورفضًا لاعتداءات الاحتلال الاسرائيلي بالمسجد الأقصى (وكالة يونيوز)

منذ 40 mins 21 April، 2022
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