مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في جاكرتا نصرةً للقدس ورفضًا لاعتداءات الاحتلال الاسرائيلي بالمسجد الأقصى (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
April 21 2022 - 15:32
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
21 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم المسجد الاقصى المبارك لليوم الخامس على التوالي
قوات الاحتلال تعتدي على المصلين والمعتكفين وتطردهم بالقوة من ساحات الحرم وتحاصرهم داخل مصليات الأقصى
قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز والرصاص المطاطي لإخراج المصلين من المصلى القبلي والمرابطون يتصدون لهم
قوات الاحتلال تعتدي على المرابطات في باحات المسجد الأقصى وتحاصرهن داخل مصلى قبة الصخرة
الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال عرقلت ومنعت دخول طواقم وسيارات الاسعاف إلى داخل باحات الأقصى
قوات الاحتلال تنسحب بشكل كامل من المسجد الأقصى وتتمركز عند باب المغاربة
لجان المقاومة الفلسطينية: المقاومة لن تسمح للاحتلال بالمساس بالقواعد التي أرستها في معركة " سيف القدس"
طائرات الاحتلال الحربية شنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة والمضادات الأرضية التابعة للمقاومة تصدت للعدوان في سماء القطاع
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مسجد بمدينة مزار شريف شمال أفغانستان إلى 5 شهداء و65 جريحاً
الحكومة اللبنانية تعقد منذ العاشرة صباحاً في السراي الحكومي جلسة عادية على جدول أعمالها 21 بندا
وزير الطاقة: البنك الدولي علق مشروع تمويل استجرار الكهرباء الى لبنان لأسباب تتعلق بالجدوى السياسية
وزارة التربية: موعد الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في 25 حزيران المقبل وشهادة الثانوية العامة بفروعها في 29 حزيران
فوج إطفاء مدينة بيروت تمكن من إخماد حريق اندلع عند الساعة الـ2 فجرا داخل مبنى ملاصق لدار الفتوى في منطقة عائشة بكار
وزير الدفاع الروسي يبلغ الرئيس فلاديمير بوتين أن القوات الروسية سيطرت على مدينة ماريوبول الاستراتيجية
المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: فرنسا لا تستبعد فرض حظر أوروبي على الغاز والنفط الروسيين
الأمين العام للأمم المتحدة يطلب من الرئيسين الروسي والأوكراني استقباله في كل من موسكو وكييف
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: عمليتنا العسكرية ستستمر حتى توفير الأمن الكامل لسكان لوغانسك ودونيتسك
الكرملين: سلمنا أوكرانيا مسودة وثيقة بصيغة واضحة وننتظر الإجابة والكرة الآن في ملعب كييف
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: نتوقع أن تستمر أزمة الأمن الغذائي الحالية لأشهر على الأقل وربما تمتد إلى العام المقبل
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: عمليتنا العسكرية ستستمر حتى توفير الأمن الكامل لسكان لوغانسك ودونيتسك
الكرملين: سلمنا أوكرانيا مسودة وثيقة بصيغة واضحة وننتظر الإجابة والكرة الآن في ملعب كييف
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال: الاتحاد الأوروبي سيفعل كل ما في وسعه لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في الحرب
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: نتوقع أن تستمر أزمة الأمن الغذائي الحالية لأشهر على الأقل وربما تمتد إلى العام المقبل
رئيس تحرير موقع ويكيليكس: المحكمة البريطانية وقعت قرارا بقتل جوليان أسانج من خلال تسليمه إلى الولايات المتحدة
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال: الاتحاد الأوروبي سيفعل كل ما في وسعه لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في الحرب
البنتاغون: ليس لدينا أي مؤشرات على استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا
رئيس تحرير موقع ويكيليكس: المحكمة البريطانية وقعت قرارا بقتل جوليان أسانج من خلال تسليمه إلى الولايات المتحدة
صندوق النقد الدولي: نزوح نحو خمسة ملايين لاجئ أوكراني سيزيد الضغط الاقتصادي على دول المنطقة
أعضاء الحكومة الباكستانية الجديدة برئاسة شهباز شريف يؤدون اليمين الدستورية
صندوق النقد الدولي يخفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي الى 3.6 بالمئة في عام 2022
صندوق النقد: تأثير الوضع الجيوسياسي على أسعار السلع والأغذية سيزيد الضغط على الأسر ذات الدخل المنخفض حول العالم
الصين توقع اتفاقاً أمنياً موسعاً مع جزر سليمان المطلة على المحيط الهادئ رغم تحذيرات واشنطن
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في جاكرتا نصرةً للقدس ورفضًا لاعتداءات الاحتلال الاسرائيلي بالمسجد الأقصى (وكالة يونيوز)
منذ 40 mins
21 April، 2022
السفارة الاميركية
المسجد الاقصى
جاكرتا
التعليقات
ذات صلة
خطيب المسجد الاقصى: الاحتلال الاسرائيلي فشل في مخططاته
قوات الاحتلال تنسحب من باحات المسجد الأقصى بعد اقتحامه والاعتداء على المرابطين داخله منذ ساعات الصباح الباكر
إصابات خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المصلى القبلي لإخلاء المصلين
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}