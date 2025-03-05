أندونيسيا | فيضانات في جاكرتا بسبب الأمطار الغزيرة

تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت جاكرتا والمناطق المجاورة يوم امس الثلاثاء في فيضان العديد من الأنهار، مما أدى إلى إجلاء المئات من السكان في عشرات الأحياء المتضررة.

وغمرت المياه أجزاء من المدينة، مما أدى إلى توقف العمل في بعض المناطق. الفيضانات أثرت على جاكرتا ومدن بوجور وبيكاسي وتانجيرانج، حيث ارتفعت المياه في بعض المناطق بمقدار عدة أمتار.

كما تم إجلاء أكثر من 300 شخص في بوجور، وتضررت عشرات المنازل، بينما انهار جسر. في تانجيرانج، غمرت المياه 350 منزلاً. استخدم السكان الحبال للوصول إلى بر الأمان أو صعدوا إلى أسطح المنازل.

وتعمل السلطات على توزيع الطعام والبطانيات، ونشرت قوارب مطاطية لإجلاء المتضررين. الفيضانات تأتي في موسم الأمطار السنوي الذي يستمر من تشرين الثاني / نوفمبر إلى آذار / مارس، وقد تسببت في أضرار كبيرة في عام 2020.

المصدر: وكالات