الذهب الأسود يصعد بعد بيانات أمريكية غير متوقعة

ارتفعت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الخميس، بأكثر من 1%، وذلك بعد نشر بيانات أمريكية عن تراجع غير متوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 10:07 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 1.46% إلى 108.36 دولار للبرميل.

وجاء الارتفاع بعد نشر وزارة الطاقة الأمريكية بيانات عن احتياطيات الخام في الولايات المتحدة، ووفقا للمعطيات فقد تراجع احتياطي النفط التجاري (باستثناء الاحتياطي الاستراتيجي) في الأسبوع المنتهي في 15 أبريل الجاري بمقدار 8 ملايين برميل أي بنسبة 1.9% إلى 413.7 مليون برميل.

وخالفت البيانات توقعات المحللين الذي أشاروا إلى زياة في احتياطيات الذهب الأسود بواقع 2.5 مليون برميل. كذلك أظهرت البيانات انخفاض مخزونات البنزين بمقدار 0.8 مليون برميل إلى 232.4 مليون، ونواتج التقطير بمقدار 2.7 مليون برميل إلى 108.7 مليون.

المصدر: روسيا اليوم