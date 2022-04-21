لوبان: حظر إمدادات النفط والغاز من روسيا له عواقب كارثية على فرنسا

قالت مرشحة الانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان، اليوم الأربعاء، إنها تعارض الحظر المفروض على إمدادات النفط والغاز من روسيا.

وجاء تصريح لوبان خلال مناظرة ضد الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، حيث أكدت لوبان أنها توافق “على جميع العقوبات التي فرضت على رجال الأعمال والمصارف الروسية”، مضيفة “أنا اعترض فقط على حظر البترول والغاز الروسيين”.

وأشارت إلى أن حظر إمدادات الطاقة من روسيا “ليس المنهاج الصحيح، فهذا الأمر سيلحق الضرر بالشعب الفرنسي، ونتائج هذا الحظر كارثية على الأفراد والشركات في فرنسا”.

في المقابل، قالت لوبان إن “العدوان الذي تعرضت له أوكرانيا غير مقبول”، معربة عن تعاطفها مع الشعب الأوكراني ودعمها لجهود ماكرون لحل الأزمة.

المصدر: وكالات