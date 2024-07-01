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July 1 2024 - 11:46

الداخلية الفرنسية أعلنت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية: حزب لوبان وحلفاؤه يتصدر

منذ 1 ساعة 1 July، 2024
مارين لوبان
أخبار دولية - فرنسا

تصدّر حزب التجمع الوطني اليميني وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، حاصدا أكثر من 33.4% من الأصوات، بحسب”روسيا اليوم”.

وجاء الائتلاف الرئاسي بقيادة ماكرون في المركز الثالث، بحسب ما ذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية نقلا عن بيانات من وزارة الداخلية الفرنسية.

ووفقا للصحيفة، حصل حزب التجمع الوطني اليميني وحلفاؤه على 33.4% من الأصوات، وجبهة الشعب الجديد اليسارية في المرتبة الثانية بـ 27.98% من الأصوات، بينما حصل ائتلاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على 20.76% فقط.

المصدر: روسيا اليوم

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