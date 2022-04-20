عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 20 نيسان 2022

العناوين

البناء:

ـ مساعٍ أمميّة لهدنة في أوكرانيا… وموسكو تشترط تضمينها الانسحاب من ماريوبول

ـ ضغوط فلسطينيّة على القائمة العربيّة لفرط الحكومة… ومحاولة أميركيّة لشبكة أمان

ـ «فورين أفيرز»: شكوك بصدقيّة مزاعم واشنطن بمكافحة الفساد بسبب حماية سلامة

الأخبار:

ـ معركة الدونباس تنطلق: الديبلوماسية لا تزال خياراً

ـ وأصبح لليهود حيّ… الإمارات: إسرائيل “خيمتنا الأخيرة”!

ـ “بلوك” جبل الريحان: “شيعة جزين” ينتخبون بالوكالة

ـ الـ”كابيتال كونترول” لإبراء ذمّة المصارف: اللجان النيابية حزب المصرف الأكبر

ـ فلسطين: المقاومة تصون قواعد الاشتباك

اللواء:

ـ خطة التعافي في مجلس الوزراء .. والمودعون بمواجهة الكابيتال كونترول!

ـ بخاري وقناعي في عين التينة واستياء روسي من بعبدا.. وأزمة كهرباء في الأفق

ـ صرخة ليلى رزق ووديان جهنم..!

ـ دور ونفوذ حزب الله بعد الانتخابات

الجمهورية:



ـ ملامح “تسوية واقعية” من اليمن إلى لبنان

ـ مخاوف على المودعين ينفيها ميقاتي

ـ مؤشر الى انفراج؟

الديار:

ـ الترهيب والترغيب وأسلحة ثقيلة تستخدم قبل اقل من شهر على الانتخابات

ـ حركة خليجية لافتة في عين التينة: تفاهم على خطوات ما بعد العودة ؟

ـ تراشق سياسي بالكابيتال كونترول وخطة التعافي والتشكيلات القضائية

النهار:

ـ “الكابيتال كونترول” ومصير الودائع في 10 أيام؟ـ

– ضربات على الشرق الأوكراني في “مرحلة جديدة” من الحرب

ـ التوتر يتصاعد في الضفة وغزة بعد إقتحامات للمسجدين الأقصى والابراهيمي

ـ مجلس القيادة الرئاسي اليمني يتولى مهماته من عدن

الاسرار

النهار:

– ابلغ حزب الله كل من المرشحين عن المقعدين السنيين في صيدا أسامة سعد و عبد الرحمن البزري أن ماكينة حزب الله في صيدا و جزين ستعمل ضدهما في محاولة لإسقاط أحدهما وذلك لإيصال مرشح الثنائي الشيعي نبيل الزعتري.

– يُلاحظ التناغم في المواقف والحضور بين رئيس كتلة نيابية جبلية شاب ونائب مستقيل، ما برز خلال جولاتهما في عدد من قرى وبلدات الجبل.

– يقول أحد السياسيين المخضرمين ان كلام السفيرة الأميركية في ذكرى تفجير سفارة بلادها في عين المريسة، له دلالة في التوقيت ومؤشر له صلة لبنانية واقليمية، وإن مواقف الادارة الامركية لم تتغير.

الجمهورية:

– نُقل عن سفير غربي أن الإنتخابات النيابية محطة مهمة سيتأسّس عليها دخول لبنان مدار الإنفراجات.

– تقول جهات إن عنصراً من عناصر المعركة لم يظهر فعلياً بعد في دائرة حساسة في الشمال وإنه قد يظهر في اللحظة الأخيرة ويقلب المعادلات.

– تلقّى أحد السفراء ملاحظات على طريقة تنظيم احتفال تجاهَل فيه دعوة المعني الرسمي.

اللواء:

– كلام سفيرة دولة كبرى في إحياء ذكرى تعني بلادها حول ازدهار لبنان، كان بمثابة ردّ على ما دار مع مرجع روحي عندما زارته في إطار جولة تقوم بها للمرجعيات.

– تتجنب شخصيات في مواقع مسؤولة مقابلة المرشحين أو على الأقل نشر أخبار عن اللقاءات معهم، لضمان الحيادية.

– بلغ الاستياء لدى قطب جنوبي كبير حداً لم يكن بالإمكان إخفاؤه، في معرض ردّ فعل على ما حدث في قرية جنوبية ساحلية.

البناء:

– توقعت مصادر حقوقيّة بقاء الملفات القضائية العالقة إدارياً وعملياً على حالها إلى ما بعد انتخابات رئاسة الجمهورية. وقالت إن القضاء في مرحلة تصريف أعمال كما الحكومة وبعد زلزال بحجم الانهيار لا بدّ أن تبدأ إعادة تكوين السلطة من المجلس النيابي.

– تقول مصادر دبلوماسية إن أهم ما قالته حرب أوكرانيا هو أن لا وجود لقوة عظمى في الحرب التقليدية قادرة على خوض حرب خاطفة وتحقيق نصر حاسم وأن التوازن النووي بين الشرق والغرب يوازيه توازن تقليدي وتوازن ردع اقتصاديّ ماليّ عنوانه استحالة الاستغناء المتبادل ما سيجعل نظام الشراكة حتمياً.

المصدر: صحف