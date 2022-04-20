فوائد صحية مهمة للفشار..

أصبح الفشار على مرّ السنين ذا شعبية متزايدة، وشائعاً خلال فترة الكساد الكبير بشكلٍ خاص، لأنه كان رخيص جداً.

هو طعام من الحبوب الكاملة، ما يجعله غنياً بالعديد من العناصر الغذائيّة المهمّة، كما يحتوي على نسبة عالية من الألياف، والأحماض الفينولية، وهي نوع من مضادات الأكسدة. عناصره الغذائيّة المهمّة قد تقلّل من خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل مرض السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، من فوائده:

– خفض خطر الإصابة بمرض السكري: من المعروف أن الحبوب الكاملة تقدّم العديد من الفوائد الصحيّة للإنسان. تتمثل إحدى الفوائد المهمّة لتناول الحبوب الكاملة في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، والذي ثبُت أنه ينطبق بشكل خاص على الرجال والنساء في منتصف العمر.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الفشار على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم GI، مما يعني أنه قد يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم بسهولة أكبر، وتجنب التقلّبات المرتبطة بالأطعمة المرتفعة بنسبة السكر في الجهاز الهضمي.

– خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب: أثبتت الدّراسات أنّ تناول كميات كبيرة من الألياف، مثل تلك الموجودة في الفشار، تقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وكذلك أمراض القلب التاجيّة. تُعتبر الألياف جزءاً مهماً من نظام غذائي متوازن، والفشار مثالي إذا كنت بحاجة إلى وجبة خفيفة تساهم في تناول الألياف يومياً.

– خفض مخاطر ارتفاع ضغط الدم: بالإضافة إلى تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب، فإن تناول الفشار بدون إضافة الكثير من الملح أو الزبدة عليه، قد يساعد في خفض ضغط الدم أو تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

– مضاد أكسدة: يحتوي الفشار على البوليفينول وهو من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التّلف بواسطة الجذور الحرة.

أظهرت الدراسات أن الفشار يحتوي على كميات كبيرة جداً من البوليفينول، الذي يرتبط بالعديد من الفوائد الصحيّة. وهذا يشمل: تحسين الدورة الدموية وتحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، خاصةً التقليل من خطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك سرطان البروستاتا والثدي.

هل الفشار يزيد الوزن؟

يقدّم الفشار حلاً للوجبات الخفيفة، ويمكن أن يساعد في تجنّب زيادة الوزن. يساهم محتواه العالي من الألياف وعدد سعراته الحرارية المنخفضة، في هذه الفوائد الصحيّة الهامّة. يمكن لخصائص الوجبة الخفيفة هذه أن تجعل الناس يشعرون بالشبع أكثر من تناول وجبة خفيفة أقل صحية ودهنية.

التغذية

يحتوي الفشار على الكثير من الألياف ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في منع بعض الحالات الصحيّة الخطيرة. بالإضافة إلى هذه المكونات الرئيسيّة، تشمل مغذيات الفشار: حمض الفوليك، النياسين، الريبوفلافين، الثيامين، حمض البانتوثنيك، فيتامين ب 6، فيتامين أ، فيتامين هـ وفيتامين ك.

المصدر: الميادين