صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المغربي 1.1 بالمئة في 2022

توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا 1.1 بالمئة خلال عام 2022.

جاء ذلك في التقرير نصف السنوي لصندوق النقد حول آفاق الاقتصاد العالمي.

كما توقع الصندوق ذاته، أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا 4.6 في المئة خلال العام المقبل.

ويأتي خفض صندوق النقد لتوقعاته بخصوص نمو الاقتصاد المغربي بعد ما كان قد توقع تسجيل نسبة 3 بالمئة في 2022.

وتأتي توقعات الصندوق بعد يوم من خفض المغرب نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نطاق 1.5 – 1.7 بالمئة خلال 2022، نزولا من توقعاته السابقة البالغة 3.2 بالمئة بموازنة العام الحالي.

وارتفعت أسعار المستهلك في المغرب خلال الشهور الثلاثة الماضية، مدفوعة بتذبذب سلاسل الإمدادات، فاقمتها التبعات السلبية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.

المصدر: وكالة الاناضول