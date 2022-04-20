وفد من حزب الله في منطقة صيدا جال على الفعاليات مهنئا بعيد الفصح – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2022 - 00:10

وفد من حزب الله في منطقة صيدا جال على الفعاليات مهنئا بعيد الفصح

منذ 1 ساعة 19 April، 2022
وفد حزب الله عند النائب خوري
لبنان

جال وفد من حزب الله برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر الثلاثاء على الفاعليات المسيحية في صيدا والجوار، مقدما التهنئة بعيد الفصح.

وشملت الجولة راعي أبرشية صيدا للموارنة المطران مارون العمار، راعي ابرشية صيدا و دير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي بشارة الحداد، النائبين ميشال موسى وسليم خوري ووالده النائب السابق أنطوان خوري، مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبده ابو كسم، عائلة الراحل النائب السابق جورج نجم، عضو مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مارون سيقلي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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