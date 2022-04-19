لجان التكافل في حزب الله عرضت لنشاطها الرمضاني في صيدا والجوار

عرض الفرع الاجتماعي لحزب الله في منطقة صيدا في بيان “نشاط الاسبوع الرمضاني الثاني للجان التكافل الاجتماعي في أحياء مدينة صيدا وبلدات الجوار والتي تعمل على تأمين الحصص التموينية والحصص الغذائية (خضار ولحوم ودجاج وخبز) ووجبات الإفطار اليومية الساخنة بالإضافة الى التقديمات المالية النقدية والألبسة وتوزيعها لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين، حيث توزعت الانشطة الإجتماعية للاسبوع الثاني من شهر رمضان 204 من الادوية، 15 حسم استشفاء، توزيع 1143 حصصا تموينية، 418 مساعدات مالية 3385 حصصا غذائية 21 حصص محروقات، تقديم واجب تعزية، زيارة عائلات الشهداء، حل مشاكل، واستشفاء وتوزيع 14 من الالبسة، وحليب اطفال، ووجبات طعام 1778 وجبة افطار واقامة 27 مأدبة افطار.

بلغ العدد الاجمالي للانشطة 7016 نشاطا استهدفت 11803 مستفيدا، بتكلفة بلغت مليارا وسبعماية وخمسين مليونا وثمانماية وخمس وثلاثين ألف ليرة لبنانية (1,750,835,000ل.ل) أما التكلفة الإجمالية منذ بداية الشهر الكريم، فقد بلغت أربعة مليارات وتسعماية وثلاثة ملايين ومئتين وعشرة آلاف ليرة لبنانية (4,903,210,000 ل.ل)، وشملت أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات وعدد من أحياء المدينة كما توزع عمل اللجان في بلدات عبرا، الغازية، حارة صيدا، كفرحتى، عنقون، قناريت، اركي، عزة، رومين، حومين التحتا وبنعفول، فيما تركز عمل المطبخ اليومي في بلدات الغازية وبنعفول وحارة صيدا.

وشكر الفرع الإجتماعي في منطقة صيدا لأصحاب الأيادي البيضاء دعمهم الكبير لعمل تلك اللجان في صيدا وبلدات الجوار مجسدين الصورة الناصعة للتكافل والتضامن والوقوف الى جانب اهلنا في تلك الظروف الصعبة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام