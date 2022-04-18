“جبهة العمل”: ما يحصل بالاقصى نذير خطير ولتوحيد كل الفصائل بمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية

استنكر عضو قيادة “جبهة العمل الإسلامي” شريف توتيو “الاعتداءات المتلاحقة على المسجد الأقصى وباحاته وضرب المصلين واعتقالهم وإخراجهم بالقوة منه”، واعتبر أن “ما يحصل نذير خطير وانتهاك لحرمة المكان وقدسيته واستفزاز مقيت لمشاعر زهاء المليار و800 مليون مسلم في العالم”.

ورأى توتيو أن “العدو الصهيوني يسعى جاهدا لتحويل القدس والمسجد الأقصى وكل المقامات الدينية الإسلامية والمسيحية، إلى التراث اليهودي وتهويدها وأن دعوة اليهود الصهاينة إلى ذبح القرابين داخل باحات المسجد الأقصى هو فعل شائن ومرفوض وسيؤدي إلى اشتعال القدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة”، ودعا إلى “توحيد كل الفصائل وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتفعيلها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام