الدفاع الروسية: تدمير مستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية ومناطق تجمع جنود بصواريخ إسكندر(روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 18 2022 - 11:00

الدفاع الروسية: تدمير مستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية ومناطق تجمع جنود بصواريخ إسكندر(روسيا اليوم)

منذ 16 mins 18 April، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة