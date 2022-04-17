غازبروم: إمدادات الغاز عبر أوكرانيا مستمرة بانتظام وفق طلب المستهلكين

أعلنت شركة “غازبروم” أن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي عبر أوكرانيا مستمرة بشكل منتظم، وفقًا لطلبات المستهلكين الأوروبيين، وبلغت 57 مليون متر مكعب في يوم الأحد 17 نيسان/أبريل.

وينص العقد الذي وقعته شركة “غازبروم” مع المستهلكين الأوروبيين لسنة 2022 على تزويدهم بـ 40 مليار متر مكعب، أو حوالي 109.6 مليون متر مكعب في اليوم.

في الوقت نفسه، ومنذ نهاية شباط/فبراير، ظل حجم الغاز الروسي العابر لأوكرانيا عند مستوى قريب من هذا الحجم، وبسبب المخاطر الجيوسياسية والطقس البارد، انخفض قليلا فقط خلال يومين، في منتصف آذار/مارس.

كذلك تم تسجيل انخفاض منذ 8 نيسان/أبريل، وذلك مرتبط بارتفاع درجات الحرارة في أوروبا.

المصدر: وكالة نوفوستي