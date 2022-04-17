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April 17 2022 - 00:24

زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب اليونان

منذ 58 mins 16 April، 2022
زلزال
أخبار دولية - اليونان

ضرب زلزال بشدة 5 درجات جنوب اليونان، اليوم السبت، وفق ما أعلن مرصد أثينا للنشاط الزلزالي الذي حدد مركزه قبالة سواحل جزيرة كيثيرا.

ووقع الزلزال نحو الثامنة مساء بالتوقيت المحلي على بعد 46 كيلومترا من جنوب غرب الجزيرة الواقعة قبالة الطرف الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة بيلوبونيز، وعلى عمق 67 كيلومترا.

ولم يعلن عن وقوع خسائر مادية أو سقوط ضحايا جراء الهزة الأرضية.

وفي أكتوبر 2020، وقع زلزال عنيف بقوة 7 درجات في بحر إيجه بين جزيرة ساموس اليونانية ومدينة إزمير بغرب تركيا، وسجلت غالبية الخسائر والأضرار في تركيا حيث قضى 114 شخصا وجُرح أكثر من ألف آخرين، فيما قضى شابان في ساموس.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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