زلازل متتابعة تجاوزت 5 درجات شمالي اليونان… السيّاح يغادرون ورئيس الوزراء يدعو إلى الهدوء

تحرّكت اليوم، الاثنين، جزيرة كريت بفعل سلسلة زلازل ضربتها، ما أعاد إلى الأذهان الزلزال الكبير الذي ضربها عام 2021.

وضربت سلسلة زلازل شمالي جزيرة كريت اليونانية اليوم، الاثنين، تراوحت قوتها بين 3.5 درجات و5.1 درجات على مقياس ريختر.

وخلال الساعات الأربع الأخيرة، وقعت نحو سبع هزّات في المنطقة المذكورة.

دعوة إلى الهدوء

دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم إلى الهدوء بعد موجة من الهزّات الأرضية التي ضربت جزيرة سانتوريني السياحية، ما دفع أعدادًا كبيرة من السياح إلى مغادرتها.

وفي تصريح أدلى به من بروكسل، قال ميتسوتاكيس إن السلطات تراقب ظاهرة جيولوجية “شديدة جدًا” على مدى الأيام الأخيرة، مضيفًا: “أود أن أطلب من سكان جزيرتنا، قبل كل شيء، أن يحافظوا على هدوئهم”.

المصدر: مواقع