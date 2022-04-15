استشهاد شاب من جنين متأثراً باصابته برصاص الاحتلال

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الجمعة، استشهاد الشاب شوكت كمال عابد (17 عاما) من بلدة كفر دان، متأثرا بإصابته الخطيرة، برصاص الاحتلال، يوم أمس الخميس، وكان يعالج في مستشفى ابن سينا في جنين.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، يواصلون عدوانهم على كافة مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وكان قد ارتقى امس الخميس ثلاثة شهداء وهم: فواز حمايل من بلدة بيتا جنوب نابلس، وشأس كممجي وهو شقيق الأسير أيهم كممجي من كفر دان غرب جنين، ومصطفى فيصل أبو الرب من قرية مسلية بجنين.

المصدر: فلسطين اليوم