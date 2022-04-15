البنتاغون: غرق طراد “موسكفا” الصاروخي يمثل “ضربة كبيرة” للقوات البحرية الروسية

صرح البنتاغون بأن غرق طراد “موسكفا” الصاروخي الروسي التابع لأسطول البحر الأسود يمثل “ضربة كبيرة” للقوات البحرية الروسية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي لشبكة “سي إن إن”، إن “هذه ضربة كبيرة لأسطول البحر الأسود”، مشيرا إلى أن الطراد “جزء رئيسي من جهودهم لممارسة نوع من السيطرة البحرية في البحر الأسود”.

وأضاف أنه “سيكون لهذا تأثير على قدراتهم”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها تأكيد السبب الدقيق للحريق الذي اندلع على متن الطراد.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكد في وقت سابق من يوم الخميس أن الطراد “موسكفا”، سفينة القيادة في أسطول البحر الأسود الروسي، غرقت في بحر هائج أثناء قطرها إلى ميناء سيفاستوبول بعدما تعرضت لأضرار كبيرة جراء حريق على متنها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية